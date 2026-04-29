Masco Aktie 950004 / US5745991068
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29.04.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Masco von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Masco-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Masco-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Masco-Anteile an diesem Tag 30.71 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Masco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.256 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 28.04.2026 auf 74.34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 242.07 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 142.07 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Masco belief sich jüngst auf 14.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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