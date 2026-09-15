Marvell Technology Aktie 111229262 / US5738741041
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Marvell Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marvell Technology von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in Marvell Technology-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde die Marvell Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 67.43 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Marvell Technology-Papier investiert hätte, hätte er nun 148.302 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Marvell Technology-Papiers auf 218.82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32’451.43 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 224.51 Prozent gesteigert.
Marvell Technology war somit zuletzt am Markt 207.45 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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