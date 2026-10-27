|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
27.10.2026 16:02:40
S&P 500-Papier Marvell Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marvell Technology von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Marvell Technology-Investment gewesen.
Das Marvell Technology-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Marvell Technology-Anteile betrug an diesem Tag 67.70 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marvell Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 147.710 Marvell Technology-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 233.78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34’531.76 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 34’531.76 USD, was einer positiven Performance von 245.32 Prozent entspricht.
Marvell Technology wurde am Markt mit 204.73 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Marvell Technology
|
16:02
|S&P 500-Papier Marvell Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marvell Technology von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
20.10.26
|S&P 500-Titel Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marvell Technology-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Montagmittag (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Montagshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Marvell Technology
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI schliesst höher -- DAX schlussendlich in Grün -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt konnte Gewinne verzeichnen, während der deutsche Leitindex zulegte. Der US-Leitindex bewegt sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.