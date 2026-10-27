S&P 500-Papier Marvell Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marvell Technology von vor 5 Jahren verdient

Das Marvell Technology-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Marvell Technology-Anteile betrug an diesem Tag 67.70 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marvell Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 147.710 Marvell Technology-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 233.78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34’531.76 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 34’531.76 USD, was einer positiven Performance von 245.32 Prozent entspricht.

Marvell Technology wurde am Markt mit 204.73 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch