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|Rentabler Marvell Technology-Einstieg?
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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Marvell Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marvell Technology von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Marvell Technology-Aktien verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde die Marvell Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12.63 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.918 Marvell Technology-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’357.17 USD, da sich der Wert einer Marvell Technology-Aktie am 02.11.2026 auf 171.41 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 1’257.17 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Marvell Technology eine Marktkapitalisierung von 172.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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