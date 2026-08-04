S&P 500-Papier Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marvell Technology-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Marvell Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Marvell Technology-Papier bei 61.89 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 161.577 Marvell Technology-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.08.2026 auf 193.78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31’309.58 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 213.10 Prozent vermehrt.

Marvell Technology war somit zuletzt am Markt 164.47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch