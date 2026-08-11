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Marvell Technology Aktie 111229262 / US5738741041

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Marvell Technology-Performance 11.08.2026 16:02:20

S&P 500-Papier Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marvell Technology von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Marvell Technology-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Marvell Technology
170.30 CHF -2.04%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Marvell Technology-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Marvell Technology-Papier bei 11.42 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Marvell Technology-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.757 Marvell Technology-Aktien. Die gehaltenen Marvell Technology-Papiere wären am 10.08.2026 1’826.27 USD wert, da der Schlussstand 208.56 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1’726.27 Prozent vermehrt.

Marvell Technology wurde am Markt mit 191.65 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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