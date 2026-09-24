S&P 500-Papier Martin Marietta Materials-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Martin Marietta Materials von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde das Martin Marietta Materials-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 606.80 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.165 Martin Marietta Materials-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 23.09.2026 80.83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 490.45 USD belief. Damit wäre die Investition 19.17 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Martin Marietta Materials betrug jüngst 35.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch