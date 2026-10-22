S&P 500-Papier Martin Marietta Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Martin Marietta Materials-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Martin Marietta Materials-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Martin Marietta Materials-Papier bei 622.50 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Martin Marietta Materials-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.606 Martin Marietta Materials-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 21.10.2026 817.70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 509.02 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 18.23 Prozent eingebüsst.

Der Martin Marietta Materials-Wert an der Börse wurde auf 35.91 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch