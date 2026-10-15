S&P 500-Papier Martin Marietta Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Martin Marietta Materials-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurden Martin Marietta Materials-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Martin Marietta Materials-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 173.38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.577 Martin Marietta Materials-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Martin Marietta Materials-Aktie auf 471.10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 271.72 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 171.72 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Martin Marietta Materials eine Börsenbewertung in Höhe von 33.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch