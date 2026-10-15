Martin Marietta Materials Aktie 164621 / US5732841060
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Martin Marietta Materials-Anlage unter der Lupe
|
15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Martin Marietta Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Martin Marietta Materials-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Martin Marietta Materials-Aktien verdienen können.
Vor 10 Jahren wurden Martin Marietta Materials-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Martin Marietta Materials-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 173.38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.577 Martin Marietta Materials-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Martin Marietta Materials-Aktie auf 471.10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 271.72 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 171.72 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Martin Marietta Materials eine Börsenbewertung in Höhe von 33.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!