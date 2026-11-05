S&P 500-Papier Martin Marietta Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Martin Marietta Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Martin Marietta Materials-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Martin Marietta Materials-Papiers betrug an diesem Tag 412.32 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Martin Marietta Materials-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.243 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Martin Marietta Materials-Papiers auf 556.56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134.98 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 34.98 Prozent.

Insgesamt war Martin Marietta Materials zuletzt 38.55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch