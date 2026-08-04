Marsh & McLennan Cos Aktie 949811 / US5717481023
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marsh McLennan Cos von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Marsh McLennan Cos-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Marsh McLennan Cos-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Marsh McLennan Cos-Papiers betrug an diesem Tag 66.30 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 15.083 Marsh McLennan Cos-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’908.60 USD, da sich der Wert eines Marsh McLennan Cos-Anteils am 03.08.2026 auf 192.84 USD belief. Das entspricht einem Plus von 190.86 Prozent.
Alle Marsh McLennan Cos-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 90.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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