S&P 500-Papier Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marsh McLennan Cos von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Marsh McLennan Cos-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Marsh McLennan Cos-Papiers betrug an diesem Tag 66.30 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 15.083 Marsh McLennan Cos-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’908.60 USD, da sich der Wert eines Marsh McLennan Cos-Anteils am 03.08.2026 auf 192.84 USD belief. Das entspricht einem Plus von 190.86 Prozent.

Alle Marsh McLennan Cos-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 90.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch