S&P 500-Papier Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marsh McLennan Cos von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Marsh McLennan Cos-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 155.32 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 6.438 Marsh McLennan Cos-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’253.35 USD, da sich der Wert eines Marsh McLennan Cos-Papiers am 24.08.2026 auf 194.67 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 25.33 Prozent.

Am Markt war Marsh McLennan Cos jüngst 91.79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch