S&P 500-Papier Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marsh McLennan Cos von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 10.11.2023 wurde das Marsh McLennan Cos-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Marsh McLennan Cos-Aktie bei 200.45 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Marsh McLennan Cos-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.499 Marsh McLennan Cos-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 101.96 USD, da sich der Wert eines Marsh McLennan Cos-Anteils am 09.11.2026 auf 204.37 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1.96 Prozent.

Marsh McLennan Cos war somit zuletzt am Markt 96.87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch