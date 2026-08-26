Marriott Aktie 871572 / US5719032022
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marriott von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Marriott-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Marriott-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Marriott-Aktie bei 199.79 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.501 Marriott-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 179.07 USD, da sich der Wert eines Marriott-Papiers am 25.08.2026 auf 357.77 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 79.07 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Marriott einen Börsenwert von 93.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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