Marriott Aktie 871572 / US5719032022
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marriott-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Marriott eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Das Marriott-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Marriott-Aktie bei 148.09 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Marriott-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67.527 Marriott-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2026 24’418.93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 361.62 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 144.19 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Marriott bezifferte sich zuletzt auf 93.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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