S&P 500-Papier Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden Marriott-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Marriott-Papier letztlich bei 187.97 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Marriott-Aktie investiert hat, hat nun 53.200 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 397.31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21’136.88 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +111.37 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Marriott belief sich zuletzt auf 101.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch