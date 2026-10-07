Marriott Aktie 871572 / US5719032022
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|Profitabler Marriott-Einstieg?
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Marriott gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Marriott-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 67.14 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Marriott-Aktie investierten, hätten nun 1.489 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 538.10 USD, da sich der Wert eines Marriott-Papiers am 06.10.2026 auf 361.28 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 438.10 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Marriott zuletzt 92.46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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