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05.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marathon Petroleum von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marathon Petroleum-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Marathon Petroleum-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 186.18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 53.711 Marathon Petroleum-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 21’091.42 USD, da sich der Wert einer Marathon Petroleum-Aktie am 04.11.2026 auf 392.68 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 110.91 Prozent vermehrt.
Der Marathon Petroleum-Wert an der Börse wurde auf 119.79 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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