Marathon Petroleum Corporation Aktie 13105779 / US56585A1025
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marathon Petroleum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Marathon Petroleum-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 15.10.2023 wurde die Marathon Petroleum-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 148.20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 67.476 Marathon Petroleum-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 32’720.65 USD, da sich der Wert einer Marathon Petroleum-Aktie am 14.10.2026 auf 484.92 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +227.21 Prozent.
Der Börsenwert von Marathon Petroleum belief sich jüngst auf 134.12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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