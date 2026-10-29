S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marathon Petroleum-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Marathon Petroleum-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Marathon Petroleum-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 42.82 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Marathon Petroleum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23.354 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Marathon Petroleum-Aktie auf 440.77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’293.55 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 929.36 Prozent zugenommen.

Alle Marathon Petroleum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 123.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch