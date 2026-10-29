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29.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marathon Petroleum-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Marathon Petroleum-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Marathon Petroleum-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Marathon Petroleum-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 42.82 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Marathon Petroleum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23.354 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Marathon Petroleum-Aktie auf 440.77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’293.55 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 929.36 Prozent zugenommen.
Alle Marathon Petroleum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 123.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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