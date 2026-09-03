Marathon Petroleum Corporation Aktie 13105779 / US56585A1025
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marathon Petroleum von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Marathon Petroleum gewesen.
Die Marathon Petroleum-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 42.32 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 236.295 Marathon Petroleum-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 91’446.12 USD, da sich der Wert eines Marathon Petroleum-Anteils am 02.09.2026 auf 387.00 USD belief. Damit wäre die Investition um 814.46 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Marathon Petroleum eine Börsenbewertung in Höhe von 107.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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