S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marathon Petroleum-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Marathon Petroleum-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 67.52 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.481 Marathon Petroleum-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 693.10 USD, da sich der Wert eines Marathon Petroleum-Papiers am 21.10.2026 auf 467.98 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 593.10 Prozent gesteigert.

Marathon Petroleum wurde jüngst mit einem Börsenwert von 132.90 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch