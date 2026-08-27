S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marathon Petroleum von vor 5 Jahren eingebracht

Am 27.08.2021 wurden Marathon Petroleum-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Marathon Petroleum-Papiers betrug an diesem Tag 60.02 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Marathon Petroleum-Aktie investiert hat, hat nun 16.661 Anteile im Depot. Die gehaltenen Marathon Petroleum-Anteile wären am 26.08.2026 6’035.82 USD wert, da der Schlussstand 362.27 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 503.58 Prozent.

Der Marathon Petroleum-Wert an der Börse wurde auf 99.66 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch