Marathon Petroleum Corporation Aktie 13105779 / US56585A1025
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27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marathon Petroleum von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Marathon Petroleum-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 27.08.2021 wurden Marathon Petroleum-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Marathon Petroleum-Papiers betrug an diesem Tag 60.02 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Marathon Petroleum-Aktie investiert hat, hat nun 16.661 Anteile im Depot. Die gehaltenen Marathon Petroleum-Anteile wären am 26.08.2026 6’035.82 USD wert, da der Schlussstand 362.27 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 503.58 Prozent.
Der Marathon Petroleum-Wert an der Börse wurde auf 99.66 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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