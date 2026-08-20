Marathon Petroleum Corporation Aktie 13105779 / US56585A1025
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marathon Petroleum von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Marathon Petroleum-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Marathon Petroleum-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 144.62 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Marathon Petroleum-Aktie investierten, hätten nun 0.691 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (360.75 USD), wäre die Investition nun 249.45 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +149.45 Prozent.
Alle Marathon Petroleum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 102.78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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