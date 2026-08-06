Marathon Petroleum Corporation Aktie 13105779 / US56585A1025
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marathon Petroleum von vor 10 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marathon Petroleum-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Marathon Petroleum-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 41.91 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Marathon Petroleum-Aktie investierten, hätten nun 23.861 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Marathon Petroleum-Anteile wären am 05.08.2026 7’104.51 USD wert, da der Schlussstand 297.75 USD betrug. Aus 1’000 USD wurden somit 7’104.51 USD, was einer positiven Performance von 610.45 Prozent entspricht.
Am Markt war Marathon Petroleum jüngst 91.24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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