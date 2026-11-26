Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Marathon Petroleum-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Marathon Petroleum-Anteile bei 48.20 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 207.469 Marathon Petroleum-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 346.27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71’840.25 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 618.40 Prozent erhöht.

Marathon Petroleum markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 96.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch