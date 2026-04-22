S&P 500-Papier M&T Bank-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich M&T Bank-Aktionäre freuen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Papier M&T Bank am 21.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 5.70 USD. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 6.54 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von M&T Bank beläuft sich auf 1.05 Mrd. USD. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 1.16 Prozent gestiegen.

M&T Bank-Stockdividendenrendite

Das M&T Bank-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via New York bei 218.90 USD. M&T Bank verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2.83 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 2.85 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von M&T Bank via New York 75.82 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 83.43 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

M&T Bank- Dividendenschätzung

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 6.19 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2.83 Prozent fallen.

M&T Bank-Hauptdaten

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens M&T Bank beträgt aktuell 32.682 Mrd. USD. Das KGV von M&T Bank beträgt aktuell 11.85. Im Jahr 2025 erwirtschaftete M&T Bank einen Umsatz von 13.180 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 17.00 USD.

Redaktion finanzen.ch