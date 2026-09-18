M&T Bank Aktie 913685 / US55261F1049
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier M&T Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in M&T Bank von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in M&T Bank-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde die M&T Bank-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 126.69 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die M&T Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.893 M&T Bank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (226.36 USD), wäre die Investition nun 1’786.72 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 78.67 Prozent gesteigert.
M&T Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32.57 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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