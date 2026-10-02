S&P 500-Papier M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine M&T Bank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 02.10.2016 wurde die M&T Bank-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 116.10 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.861 M&T Bank-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 187.21 USD, da sich der Wert eines M&T Bank-Anteils am 01.10.2026 auf 217.35 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 87.21 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von M&T Bank belief sich jüngst auf 31.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch