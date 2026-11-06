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|Rentables M&T Bank-Investment?
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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in M&T Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in M&T Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der M&T Bank-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 183.30 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die M&T Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 54.555 M&T Bank-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des M&T Bank-Papiers auf 219.78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’990.18 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 19.90 Prozent.
Der M&T Bank-Wert an der Börse wurde auf 32.35 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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