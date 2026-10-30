S&P 500-Papier M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in M&T Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die M&T Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das M&T Bank-Papier bei 122.07 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.192 M&T Bank-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2026 1’835.59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 224.07 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 83.56 Prozent.

Zuletzt ergab sich für M&T Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 32.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch