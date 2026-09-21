Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’906 0.9%  SPI 19’697 0.9%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’564 1.0%  Euro 0.9449 0.1%  EStoxx50 6’320 1.3%  Gold 4’346 -0.8%  Bitcoin 69’875 4.6%  Dollar 0.8232 0.1%  Öl 101.9 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Deutsche Bank AG: Hold-Note für Nestlé-Aktie
Warner-Bros.-Aktie vorbörslich stark: Paramount erwägt Zugeständnisse
Finma wählt Partners-Group-Finanzchef Joris Gröflin in die Übernahmekommission
Neue Hoffnungsträger bei Novo Nordisk: Anleger schicken Aktie dennoch tief ins Minus
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
Suche...
ETF Sparplan

Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentable Lyondellbasell Industries-Anlage? 21.09.2026 10:02:30

S&P 500-Papier Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lyondellbasell Industries-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Lyondellbasell Industries-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Lyondellbasell Industries
50.37 CHF -1.81%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurde die Lyondellbasell Industries-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Lyondellbasell Industries-Anteile betrug an diesem Tag 89.90 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.112 Lyondellbasell Industries-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 18.09.2026 68.89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61.93 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 31.11 Prozent vermindert.

Alle Lyondellbasell Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lyondellbasell Industries N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten