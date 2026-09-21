S&P 500-Papier Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lyondellbasell Industries-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Lyondellbasell Industries-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Lyondellbasell Industries-Anteile betrug an diesem Tag 89.90 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.112 Lyondellbasell Industries-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 18.09.2026 68.89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61.93 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 31.11 Prozent vermindert.

Alle Lyondellbasell Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch