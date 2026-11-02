S&P 500-Papier Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lyondellbasell Industries-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 02.11.2025 wurde das Lyondellbasell Industries-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 46.42 USD. Bei einem Lyondellbasell Industries-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.154 Lyondellbasell Industries-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 147.87 USD, da sich der Wert eines Lyondellbasell Industries-Anteils am 30.10.2026 auf 68.64 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47.87 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Lyondellbasell Industries zuletzt 22.23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch