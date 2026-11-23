Vor 1 Jahr wurden Lumentum-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 255.59 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Lumentum-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.391 Lumentum-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lumentum-Aktie auf 460.54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 180.19 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 80.19 Prozent zugenommen.

Lumentum markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch