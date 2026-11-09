S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lumentum von vor 5 Jahren abgeworfen

Lumentum-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lumentum-Anteile bei 92.26 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die Lumentum-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10.839 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’837.74 USD, da sich der Wert einer Lumentum-Aktie am 06.11.2026 auf 538.59 USD belief. Damit wäre die Investition 483.77 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Lumentum zuletzt 48.97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch