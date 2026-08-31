Lumentum Holdings Aktie 28285011 / US55024U1097
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lumentum-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Lumentum-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Lumentum-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 132.81 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.753 Lumentum-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 673.90 USD, da sich der Wert einer Lumentum-Aktie am 28.08.2026 auf 895.00 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 673.90 USD entspricht einer Performance von +573.90 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Lumentum bezifferte sich zuletzt auf 80.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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