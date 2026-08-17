S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Lumentum-Aktie statt. Zum Handelsende standen Lumentum-Anteile an diesem Tag bei 80.24 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lumentum-Aktie investiert, befänden sich nun 12.463 Lumentum-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 926.14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’542.12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1’054.21 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Lumentum bezifferte sich zuletzt auf 72.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch