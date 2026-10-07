S&P 500-Papier Lowes Companies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lowes Companies von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Lowes Companies-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Lowes Companies-Aktie an diesem Tag 207.90 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Lowes Companies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.810 Anteilen. Die gehaltenen Lowes Companies-Papiere wären am 06.10.2026 883.45 USD wert, da der Schlussstand 183.67 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 11.65 Prozent eingebüsst.

Zuletzt ergab sich für Lowes Companies eine Börsenbewertung in Höhe von 100.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch