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Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073

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Rentables Lowes Companies-Investment? 09.09.2026 16:02:30

S&P 500-Papier Lowes Companies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lowes Companies-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Lowes Companies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Lowe's Companies
160.45 CHF -1.89%
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Am 09.09.2021 wurde die Lowes Companies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lowes Companies-Anteile bei 203.01 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.493 Lowes Companies-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2026 98.91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 200.80 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1.09 Prozent verringert.

Lowes Companies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 114.79 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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