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Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073

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Langfristige Performance 22.07.2026 16:02:37

S&P 500-Papier Lowes Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lowes Companies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Lowes Companies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Lowe's Companies
165.70 CHF 0.53%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Lowes Companies-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Lowes Companies-Anteile bei 80.65 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Lowes Companies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 123.993 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25’233.73 USD, da sich der Wert einer Lowes Companies-Aktie am 21.07.2026 auf 203.51 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 152.34 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Lowes Companies bezifferte sich zuletzt auf 114.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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