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Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073

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Lowes Companies-Investition 12.08.2026 16:02:41

S&P 500-Papier Lowes Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lowes Companies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Lowes Companies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Lowe's Companies
175.28 CHF -2.67%
Kaufen Verkaufen

Am 12.08.2021 wurden Lowes Companies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 192.00 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 52.083 Lowes Companies-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 221.25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’523.44 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15.23 Prozent angewachsen.

Lowes Companies wurde am Markt mit 122.90 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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