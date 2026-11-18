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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Lowes Companies-Aktie: Hätte sich ein Investment in Lowes Companies vor einem Jahr nun bezahlt gemacht?
Das wäre der Verdienst eines frühen Lowes Companies-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Lowes Companies-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 219.57 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Lowes Companies-Aktie investiert hat, hat nun 4.554 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Lowes Companies-Aktie auf 220.46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’004.05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0.41 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Lowes Companies einen Börsenwert von 126.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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