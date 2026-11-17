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|Lukratives Loews-Investment?
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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Loews-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Loews von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Loews-Investment verdienen können.
Am 17.11.2025 wurden Loews-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 104.21 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die Loews-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.596 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.11.2026 1’073.22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 111.84 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +7.32 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Loews bezifferte sich zuletzt auf 22.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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