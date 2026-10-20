S&P 500-Papier Loews-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Loews-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 20.10.2025 wurde das Loews-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 99.20 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Loews-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.008 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 110.23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111.12 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11.12 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Loews einen Börsenwert von 22.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch