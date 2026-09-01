S&P 500-Papier Loews-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Loews-Investment von vor 3 Jahren verdient

Loews-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Loews-Aktie bei 62.30 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Loews-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 160.514 Loews-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17’382.02 USD, da sich der Wert eines Loews-Anteils am 31.08.2026 auf 108.29 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 73.82 Prozent vermehrt.

Loews erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch