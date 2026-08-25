Loews Aktie 948190 / US5404241086
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Loews-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Loews-Einstiegs gewesen.
Vor 1 Jahr wurde die Loews-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Loews-Aktie an diesem Tag 95.65 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Loews-Aktie investierten, hätten nun 10.455 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Loews-Papiers auf 111.45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’165.19 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16.52 Prozent.
Der Börsenwert von Loews belief sich zuletzt auf 22.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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