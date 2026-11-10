S&P 500-Papier Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Loews-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 10.11.2016 wurde das Loews-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Loews-Anteile an diesem Tag bei 43.48 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Loews-Aktie investiert, befänden sich nun 2.300 Loews-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 252.85 USD, da sich der Wert eines Loews-Anteils am 09.11.2026 auf 109.94 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 152.85 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Loews belief sich jüngst auf 22.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch