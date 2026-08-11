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Loews Aktie 948190 / US5404241086

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Frühes Investment 11.08.2026 16:02:20

S&P 500-Papier Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Loews-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Loews-Aktie Anlegern gebracht.

Loews
91.52 CHF -1.27%
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Loews-Papier statt. Diesen Tag beendete die Loews-Aktie bei 56.18 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Loews-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 177.999 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 20’256.32 USD, da sich der Wert eines Loews-Papiers am 10.08.2026 auf 113.80 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 102.56 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Loews belief sich jüngst auf 23.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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