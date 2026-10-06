S&P 500-Papier Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Loews von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Loews-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Loews-Aktie an diesem Tag 56.58 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Loews-Aktie investiert, befänden sich nun 17.674 Loews-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’867.62 USD, da sich der Wert eines Loews-Papiers am 05.10.2026 auf 105.67 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 86.76 Prozent angewachsen.

Loews war somit zuletzt am Markt 21.63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch