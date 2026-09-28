Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Lockheed Martin-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lockheed Martin-Investment von vor 3 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lockheed Martin-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Lockheed Martin-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Lockheed Martin-Papier bei 410.96 USD. Bei einem Lockheed Martin-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24.333 Lockheed Martin-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 12’642.59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 519.56 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 12’642.59 USD, was einer positiven Performance von 26.43 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Lockheed Martin eine Marktkapitalisierung von 119.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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